Entflammt

Staffel 10Folge 2vom 06.02.2026
Folge 2: Entflammt

22 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Brandi und Jarred haben ihre Lager aufgelöst und Letzterer ist nun auf der Suche nach einem sicheren Job. Doch seine Frau spürt, dass er die turbulenten Auktionen vermisst und hat deshalb eine Überraschung für Jarred.

