Storage Wars
Folge 27: Urlaub in Gefahr
21 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 12
Auch in Riverside sind Shana und Edwina wieder dabei und werden gleich von Darrell auf ihre Konkurrenzfähigkeit getestet. Doch sie fallen durch. Können die Power-Frauen ihren Ruf durch einen grandiosen Kauf zurückerlangen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC