Storage Wars
Folge 29: Spitzbübisch
22 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Brandy und Jarrod wollen ein bisschen mehr Spannung in die Versteigerung bringen und die anderen auf eine falsche Fährte bringen. Doch ein Unbekannter will den beiden einen Strich durch die Rechnung machen.
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC