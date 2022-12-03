Storage Wars
Folge 31: Vegas, Ladies!
21 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 12
El Monte war für die Käufer das letzte Mal so erfolgreich, dass sie gleich noch einmal dorthin zurückkehren. Gleich in dem ersten Storage ist für jeden etwas Interessantes dabei - es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC