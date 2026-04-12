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Storage Wars

Tipps von Günther

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 10vom 12.04.2026
Tipps von Günther

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Storage Wars

Folge 10: Tipps von Günther

21 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Brandi und Jarrod hatten in West Covina schon einmal Glück. Können sie die Auktion auch diesmal für sich entscheiden? Rene hat Günther zur Unterstützung mitgebracht. Seine Tipps sollen ihm heute zum Erfolg verhelfen.

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