Storage Wars
Folge 10: Tipps von Günther
21 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Brandi und Jarrod hatten in West Covina schon einmal Glück. Können sie die Auktion auch diesmal für sich entscheiden? Rene hat Günther zur Unterstützung mitgebracht. Seine Tipps sollen ihm heute zum Erfolg verhelfen.
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Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC