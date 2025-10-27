Storage Wars
Folge 5: Verkaufen statt Kaufen
21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Diesmal findet eine Auktion in Riverside statt. Rene soll eigentlich nicht an der Versteigerung teilnehmen, deshalb muss er ein richtig gutes Lager kaufen, um seine Frau vom Gegenteil zu überzeugen. Einige der Räume sehen nicht sehr vielversprechend aus und bringen dementsprechend wenig Geld ein. Können die Käufer heute noch ein lukratives Geschäft machen?
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC