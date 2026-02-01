Storage Wars
Folge 7: Die Glücksfarm
21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Diesmal sind die Käufer auf dem Weg nach Lake Arrowhead. Darrell möchte unbedingt eines der Lager ergattern. Doch dafür braucht er Chads Hilfe. Auch Justin will sich mit etwas Glück mehrere Einheiten sichern. Dabei landet er einen Volltreffer.
