Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Ivy, der Pro

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 8vom 27.10.2025
Ivy, der Pro

Ivy, der ProJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 8: Ivy, der Pro

21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Die heutige Auktion findet in Rancho Cucamonga statt. Kenny will vor allem kleine Lager ersteigern. Das erspart ihm eine Menge Arbeit. Jarrod und Brandi haben jedoch keine großen Pläne. Sie wollen diesmal improvisieren. Ivy erklärt derweil Emily seine Strategie, mit der er nach und nach viel Geld verdienen möchte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 9 Staffeln und Folgen