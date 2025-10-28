Storage Wars
Folge 9: Mädchenkram
21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Mary hofft, heute einige Schmuckstücke zu ergattern. Zuvor gerät sie allerdings mit Dave aneinander. Shana und Edwina wollen sich auf Hollywood-Requisiten konzentrieren. Doch wer hat bei der Versteigerung am Ende die Nase vorn?
