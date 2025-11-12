Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 22vom 12.11.2025
22 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Die Auktionsjäger wollen in Lancaster, Kalifornien, ein paar Schätze ersteigern. Lisa wird von einem süßen Hund abgelenkt, schafft es aber trotzdem, einen besonderen Preis zu ergattern - eine Underwood Schreibmaschine. Auch Ivy und Isaiah finden interessante Ware in ihrem Lager: antike Werkzeuge zur Herstellung von Fässern. Zur Feier des Tages gibt es für die beiden dann noch ein Gläschen Wein.

