Storage Wars
Folge 23: Teuflische Geschäfte
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Bei einer Versteigerung in Canyon Country versucht Kenny, seine Konkurrenz zu bestechen. Sein Plan zahlt sich aus, als er auf wertvolle Globusse stößt. Ivy und Isaiah wollen derweil das Beste aus ihren ersteigerten Gegenständen herausholen und Brandi wagt sich an ein teuflisches Lager und wird mit lukrativem Inhalt belohnt.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC