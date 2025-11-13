Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erleuchtende Geschäfte

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 27vom 13.11.2025
Folge 27: Erleuchtende Geschäfte

21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Die Auktionsjäger treffen sich in Fullerton zu einer weiteren Versteigerung. Brandi hat zwar keinen guten Tag, doch sie macht das Beste daraus. Für Ivy läuft es dagegen hervorragend, denn er kann gleich zwei Lager für sich ergattern und schlägt seinen Konkurrenten Darrell aus. Auch Kenny stößt auf wertvolle Ware ...

ProSieben MAXX
