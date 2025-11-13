Erleuchtende GeschäfteJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 27: Erleuchtende Geschäfte
21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die Auktionsjäger treffen sich in Fullerton zu einer weiteren Versteigerung. Brandi hat zwar keinen guten Tag, doch sie macht das Beste daraus. Für Ivy läuft es dagegen hervorragend, denn er kann gleich zwei Lager für sich ergattern und schlägt seinen Konkurrenten Darrell aus. Auch Kenny stößt auf wertvolle Ware ...
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC