Storage Wars
Folge 29: Karma is a Bid!
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
In Banning, Kalifornien, stehen sechs Lager zur Versteigerung bereit. Brandi ist trotz der tropischen Temperaturen gut gelaunt, muss jedoch schon bald eine bittere Enttäuschung erfahren. Auch für Ivy und Isaiah hält die Auktion nichts Gutes bereit. Rene stößt derweil auf eine lukrative Schuh-Sammlung und antike Pfeifen.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC