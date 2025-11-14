Storage Wars
Folge 30: In Dusty We Trusty
21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Bei einer Versteigerung in Riverside ist die Konkurrenz groß, da die Auktionsbesucher fette Beute wittern. Ivy fühlt sich siegessicher und stößt tatsächlich auf ein gewinnbringendes Lager. Auch Neuzugang Dusty wird für sein gutes Gespür belohnt und Brandi kann mit seltenen Statuen eine schöne Summe erwirtschaften.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC