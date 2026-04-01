Storage Wars
Folge 1: Garden Grove rockt
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Die Auktionsjäger sind im kalifornischen Garden Grove unterwegs. Lisa wird von einer glitzernden Schleife geradezu magnetisch angezogen. Ivy ist überwältigt, wofür Büroausstattungen alles genutzt werden können.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC