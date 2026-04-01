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Storage Wars

Garden Grove rockt

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 1vom 05.04.2026
Garden Grove rockt

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Storage Wars

Folge 1: Garden Grove rockt

43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Die Auktionsjäger sind im kalifornischen Garden Grove unterwegs. Lisa wird von einer glitzernden Schleife geradezu magnetisch angezogen. Ivy ist überwältigt, wofür Büroausstattungen alles genutzt werden können.

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