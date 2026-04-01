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Storage Wars

Eine Auktion der anderen Art

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 10vom 05.04.2026
Eine Auktion der anderen Art

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Storage Wars

Folge 10: Eine Auktion der anderen Art

43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Die Auktionsjäger fahren nach Canyon Country, wo schon bald ein riesiges Grundstück unter den Hammer kommen soll. Ob sich der Roadtrip für die geschäftshungrigen Experten mit dem geschulten Blick lohnen wird?

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