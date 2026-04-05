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Storage Wars

Ein spezielles Date

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 2vom 05.04.2026
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Storage Wars

Folge 2: Ein spezielles Date

42 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Die Käufer machen sich auf zur nächsten Auktion in Montebello. Dort angekommen, fallen ihnen sofort die unzähligen Spinde auf, die versteigert werden. Auch alte Sicherheitsausrüstung findet man auf der Auktion, wovon Ivy sofort begeistert ist. Lisa versucht ihr Glück mit einer Sammlung von Taschen, wird ihre Investition jedoch schon bald bereuen.

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