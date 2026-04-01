Storage Wars
Folge 3: Zeit ist Geld
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Die Käufer steuern die nächste große Auktion im verregneten Banning an. Kenni ersteigert einen Aktenschrank mit geheimnissvollem Inhalt. Ein Glücksgriff oder eine Fehlinvestition? Ivy hat es ein Spindschrank angetan. Brandi wittert den großen Gewinn und ändert dafür ihre Strategie.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC