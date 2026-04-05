Storage Wars
Folge 4: So klingt Profit
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Kenny versucht es in San Bernardino mit der Taktik eines alten Freundes und macht einen echten Glücksfund. Rene und Casey sind im Auktionsfieber und streben nach einem großen Lager.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC