Storage Wars
Folge 5: Elternglück
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Rene und Casey haben ein Lager voller Kisten ersteigert. Scheinbar hat sich ihre Investition gelohnt, denn beim Auspacken kommen so manche Schätze ans Tageslicht. Unterdessen fährt Kenny zur nächsten großen Auktion in El Monte.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC