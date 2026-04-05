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Storage Wars

Elternglück

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 5vom 05.04.2026
Elternglück

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Storage Wars

Folge 5: Elternglück

43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Rene und Casey haben ein Lager voller Kisten ersteigert. Scheinbar hat sich ihre Investition gelohnt, denn beim Auspacken kommen so manche Schätze ans Tageslicht. Unterdessen fährt Kenny zur nächsten großen Auktion in El Monte.

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