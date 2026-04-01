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Storage Wars

Heiße Luft oder Profit

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 6vom 05.04.2026
Heiße Luft oder Profit

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Storage Wars

Folge 6: Heiße Luft oder Profit

43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Die Auktionsjäger halten in Moreno Valley Ausschau nach wertvollen Gegenständen. Auch Kenny hofft auf einen Mega-Deal. Seine Strategie liegt in der Zurückbesinnung auf seine Kindheit. Dusty sichtet unterdessen sein frisch ersteigertes Lager und stößt auf so manche Schmuckstücke.

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