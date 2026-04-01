Storage Wars
Folge 6: Heiße Luft oder Profit
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Die Auktionsjäger halten in Moreno Valley Ausschau nach wertvollen Gegenständen. Auch Kenny hofft auf einen Mega-Deal. Seine Strategie liegt in der Zurückbesinnung auf seine Kindheit. Dusty sichtet unterdessen sein frisch ersteigertes Lager und stößt auf so manche Schmuckstücke.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC