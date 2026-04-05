Storage Wars
Folge 8: Daves Comeback
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Die Käufer ziehen weiter zur Auktion in Riverside. Ivy nutzt die Gunst der Stunde und geht dort seiner Leidenschaft für Dart nach. Für Brandi entwickelt sich der Trip zu einer echten Erfolgstour: Sie ersteigert mehr Schätze, als sie erwartet hätte.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-16: A&E Television Networks, LLC