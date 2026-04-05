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Storage Wars

Daves Comeback

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 8vom 05.04.2026
Daves Comeback

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Storage Wars

Folge 8: Daves Comeback

43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Die Käufer ziehen weiter zur Auktion in Riverside. Ivy nutzt die Gunst der Stunde und geht dort seiner Leidenschaft für Dart nach. Für Brandi entwickelt sich der Trip zu einer echten Erfolgstour: Sie ersteigert mehr Schätze, als sie erwartet hätte.

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