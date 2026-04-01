Glück im Spiel, Pech im GeschäftJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 9: Glück im Spiel, Pech im Geschäft
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Ivy und Pops kommen aus dem Urlaub zurück und statten den anderen Auktionsjägern einen Überraschungsbesuch ab. Dabei können sie sich nicht verkneifen, ihren Kollegen Nachhilfeunterricht im Ersteigern zu erteilen. Brandi und Cameron schrauben sich derweil in den Profithimmel hoch.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC