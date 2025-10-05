Storage Wars
Folge 26: Der Egomane
21 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Diesmal sind die Käufer in Rancho Cucamonga. Dave ist sehr optimistisch und reist extra mit einem großen Lastwagen an. Wer wird heute die besten Fundstücke mit nach Hause nehmen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC