Storage Wars
Folge 27: Das 5. Rad
21 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Heute befinden sich die Käufer mitten in der kalifornischen Wüste. Dave kommt sich wie das fünfte Rad am Wagen vor, und Darrell erwirbt eine Lagereinheit, die bei ihm große Emotionen hervorruft.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC