Story Zoo
Folge 3: Geburtstag/Bad nehmen
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Hipp Hipp Hurra – Bär Bax hat Geburtstag. Hilfst du mit, seinen Geburtstag mit Kuchen und Girlanden vorzubereiten? Toby weiss gute Gründe, ein Bad zu nehmen, und geniesst die Planscherei in der Badewanne. Ob Pepper das genauso lustig findet?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Copyrights:© 2024 StoryZoo B.V. All rights reserved