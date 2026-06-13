StoryZoo: Im Wald verirrt...Jetzt kostenlos streamen
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Folge 82: StoryZoo: Im Wald verirrt...
11 Min.Folge vom 13.06.2026
Der große Braunbär Pax liebt Brombeeren über alles, daher suchen seine Freunde Toby und Pepper welche für ihn im Wald. Leider verirren sie sich und wissen nicht mehr, welcher Weg wieder aus dem großen Wald führt. Zum Glück hilft ihnen dann ein Eichhörnchen bei der Orientierung. Bildquelle: ORF/Storyzoo
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