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Storyzoo

StoryZoo: Urlaub machen

ORF1Staffel 1Folge 85vom 17.06.2026
StoryZoo: Urlaub machen

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Folge 85: StoryZoo: Urlaub machen

11 Min.Folge vom 17.06.2026

Bax liest seinen Freunden Toby und Pepper aus dem Storyzoo-Buch etwas über Urlaub vor. Natürlich bekommen die beiden gleich Lust, selbst in die Ferien zu fahren. Stellt sich die Frage, was sie alles für die Reise in den Koffer packen sollen: Badehosen, Schwimmflügel - und was am besten noch? Bildquelle: ORF/STORYZOO

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