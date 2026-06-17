StoryZoo: Urlaub machenJetzt kostenlos streamen
Storyzoo
Folge 85: StoryZoo: Urlaub machen
11 Min.Folge vom 17.06.2026
Bax liest seinen Freunden Toby und Pepper aus dem Storyzoo-Buch etwas über Urlaub vor. Natürlich bekommen die beiden gleich Lust, selbst in die Ferien zu fahren. Stellt sich die Frage, was sie alles für die Reise in den Koffer packen sollen: Badehosen, Schwimmflügel - und was am besten noch? Bildquelle: ORF/STORYZOO
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