45 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 6
Kamai und Pia von Team "Girl Power" haben sich auf das "Strand in Sicht"-Quiz mit ChatGPT vorbereitet. Bringt ihnen die künstliche Intelligenz den Sieg und damit eine Reise nach Kreta für ihre Freundin?
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen