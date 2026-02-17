Strangest Things - Folge 21Jetzt kostenlos streamen
Strangest Things
Folge 1: Strangest Things - Folge 21
45 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Die Entdeckung des nahezu unversehrten Grabes von Tutanchamun vor 100 Jahren war eine Weltsensation. Das Prunkstück der faszinierenden Kunstschätze ist die goldene Totenmaske des jung verstorbenen Pharaos. Doch seit einer Restaurierung im Jahr 2015 gibt es den begründeten Verdacht, dass diese ursprünglich für jemand anderen angefertigt wurde. Außerdem: Was hat die Kunstsprache Esperanto mit der Entwicklung der ersten Interkontinentalwaffe zu tun? Und: Die magische Hexenflasche von Greenwich.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Strangest Things
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6