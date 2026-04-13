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Strangest Things

Strangest Things - Folge 22

WELTFolge vom 13.04.2026
Strangest Things - Folge 22

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Strangest Things

Folge vom 13.04.2026: Strangest Things - Folge 22

44 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6

Drei rätselhafte Artefakte, drei packende Geschichten: Auf der Osterinsel gibt ein geheimnisvoller Moai namens Tukuturi Rätsel auf. In den Wirren des Kalten Krieges entsteht das Avrocar - ein Fluggerät wie aus einem Sci-Fi-Film. Und: Mesmers wundersamer „Baquet“ soll einst Heilung gebracht haben. Mit modernster 3D-Technologie gehen Experten den Geheimnissen auf den Grund.

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