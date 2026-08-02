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Strangest Things

Das Enigma, ägyptische Helikopter und die Zukunfts-Maschine

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 02.08.2026
Das Enigma, ägyptische Helikopter und die Zukunfts-Maschine

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Strangest Things

Folge 5: Das Enigma, ägyptische Helikopter und die Zukunfts-Maschine

44 Min.Folge vom 02.08.2026

Die geheimnisvollsten Gegenstände der Welt, zu finden in Museen, Laboren und Lagerräumen, werden von Wissenschaftlern mit Hilfe neuester Forschung und Technologie untersucht.

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