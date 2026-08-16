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Strangest Things

Die goldene Platte, das Buch der Mysterien und der Spiegel zum Jenseits

ServusTVStaffel 1Folge 7vom 16.08.2026
Die goldene Platte, das Buch der Mysterien und der Spiegel zum Jenseits

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Strangest Things

Folge 7: Die goldene Platte, das Buch der Mysterien und der Spiegel zum Jenseits

44 Min.Folge vom 16.08.2026

Die geheimnisvollsten Gegenstände der Welt – zu finden in Museen, Laboren und Lagerräumen – werden von Wissenschaftlern mithilfe neuester Forschung und Technologie untersucht.

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