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Street League Skateboarding

Rio de Janeiro Takeover - Highlights Frauen

ProSieben FUNStaffel 2026Folge 6vom 09.08.2026
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Rio de Janeiro Takeover - Highlights Frauen

Rio de Janeiro Takeover - Highlights FrauenJetzt ohne Werbung streamen

Street League Skateboarding

Folge 6: Rio de Janeiro Takeover - Highlights Frauen

34 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 6

Die Street League Skateboarding kehrt am 9. August 2026 nach Rio de Janeiro zurück! Die SLS Rio Takeover im Maracanãzinho verspricht einen Tag voller Weltklasse-Skating, großer Momente und ununterbrochener Energie, bei dem die Frauen atemberaubende Highlights liefern werden.

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Street League Skateboarding
ProSieben FUN
Street League Skateboarding

Street League Skateboarding

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