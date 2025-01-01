Streit ums Fahrrad - Wem gehört die Straße?
Der Stadtverkehr sorgt für Konflikte. Für das Fahrrad, das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel, fehlt oft der Raum für einen sicheren Ablauf für alle Beteiligten. In Europa gibt es unterschiedliche Wege, die nötige Infrastruktur zu schaffen. So gilt Sevilla mit seinem Verkehrskonzept als 'Hidden Champion'. Utrecht sticht mit dem meistbefahrenen Radweg und dem größten Parkhaus der Welt heraus. Mit dem steigenden Anteil von E-Bikes, steigen aber auch die Unfallzahlen. Die Frage stellt sich, wie die Sicherheit für alle auf der Straße verbessert werden kann - egal ob zu Fuß, per Fahrrad oder im Auto.
