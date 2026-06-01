Streitkultur: Dürstende BödenJetzt kostenlos streamen
Streitkultur
Folge 6: Streitkultur: Dürstende Böden
Wie kann eine Wasserversorgung in der Landwirtschaft trotz Klimawandels sichergestellt werden? Wie sehen mögliche Bewässerungsstrategien aus und wie können Wasserentnahmen geregelt werden, ohne die Ökologie zu gefährden? Sind Speicherteiche, Brunnen und Leitungen die Bewässerungstechnik der Zukunft? Unter der Leitung von Lisa Natmessnig diskutierten in der "ORF Kärnten Streitkultur": - Marika Lagger-Pöllinger, Wasserrechtsreferentin, SPÖ - Siegfried Huber, Landwirtschaftskammerpräsident - Gernot Koboltschnig, Wasserwirtschaftsplaner, Land Kärnten - Andreas Planegger, Landwirt mit Bewässerungsanlage - Franz Steiner, Betreiber Marchfeldkanal, Kompetenzzentrum Bewässerung Sendungshinweis: Kärnten heute, 2. Juni, 19:00 Uhr in ORF 2 Kärnten
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