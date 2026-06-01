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Streitkultur

Streitkultur: Dürstende Böden

ORF2Staffel 1Folge 6vom 01.06.2026
Streitkultur: Dürstende Böden

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Folge 6: Streitkultur: Dürstende Böden

90 Min.Folge vom 01.06.2026

Wie kann eine Wasserversorgung in der Landwirtschaft trotz Klimawandels sichergestellt werden? Wie sehen mögliche Bewässerungsstrategien aus und wie können Wasserentnahmen geregelt werden, ohne die Ökologie zu gefährden? Sind Speicherteiche, Brunnen und Leitungen die Bewässerungstechnik der Zukunft? Unter der Leitung von Lisa Natmessnig diskutierten in der "ORF Kärnten Streitkultur": - Marika Lagger-Pöllinger, Wasserrechtsreferentin, SPÖ - Siegfried Huber, Landwirtschaftskammerpräsident - Gernot Koboltschnig, Wasserwirtschaftsplaner, Land Kärnten - Andreas Planegger, Landwirt mit Bewässerungsanlage - Franz Steiner, Betreiber Marchfeldkanal, Kompetenzzentrum Bewässerung Sendungshinweis: Kärnten heute, 2. Juni, 19:00 Uhr in ORF 2 Kärnten

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