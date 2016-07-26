Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Strip the Cosmos

Strip the Cosmos: Die toten Planeten

WELTStaffel 4Folge 7vom 26.07.2016
Strip the Cosmos: Die toten Planeten

Strip the Cosmos: Die toten PlanetenJetzt kostenlos streamen

Strip the Cosmos

Folge 7: Strip the Cosmos: Die toten Planeten

48 Min.Folge vom 26.07.2016Ab 6

Während die ersten Marsreisen vorbereitet werden, geht der Blick der Astronomen auf der Suche nach habitablen Planeten schon weit über unser Sonnensystem hinaus. Die Suche nach Exoplaneten steht im Fokus der Astronomie. Bislang zeigen die meisten dieser neu entdeckten Welten jedoch nur, wie lebensfeindlich der Kosmos ist. Mit welchen Methoden versuchen die Forscher, in der Milchstraße einen erdähnlichen Planeten aufzuspüren und wie stehen die Chancen, dort draußen eine „zweite Erde“ zu finden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Strip the Cosmos
WELT
Strip the Cosmos

Strip the Cosmos

Alle 1 Staffeln und Folgen