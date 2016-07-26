Strip the Cosmos: Die toten PlanetenJetzt kostenlos streamen
Strip the Cosmos
Folge 7: Strip the Cosmos: Die toten Planeten
48 Min.Folge vom 26.07.2016Ab 6
Während die ersten Marsreisen vorbereitet werden, geht der Blick der Astronomen auf der Suche nach habitablen Planeten schon weit über unser Sonnensystem hinaus. Die Suche nach Exoplaneten steht im Fokus der Astronomie. Bislang zeigen die meisten dieser neu entdeckten Welten jedoch nur, wie lebensfeindlich der Kosmos ist. Mit welchen Methoden versuchen die Forscher, in der Milchstraße einen erdähnlichen Planeten aufzuspüren und wie stehen die Chancen, dort draußen eine „zweite Erde“ zu finden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Strip the Cosmos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6