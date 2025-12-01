Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Jennifer

BanijayStaffel 3Folge 1
Jennifer

JenniferJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 1: Jennifer

29 Min.

Stromberg ist wieder obenauf. Der neue Verwaltungsdirektor, Herr Wehmeyer, begreift Strombergs Fernsehpräsenz auch als Möglichkeit zu einer quasi kostenlosen Werbung für die CAPITOL und gibt ihm seinen alten Job in der Schadensregulierung zurück. Dort trifft Stromberg eine neue Mitarbeiterin: Jennifer Schirrmann - jung, attraktiv und frisch geschieden, also genau so, wie sich Stromberg auch selbst sieht. Und so versucht er gleich mal sein Glück bei der Kollegin ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen