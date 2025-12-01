Stromberg
Folge 5: Jochen
28 Min.
Stromberg muss dringend betriebsintern an seinem Image arbeiten, da kommt ihm eine Aktion gegen Diskriminierung von Minderheiten bei der CAPITOL gerade recht. Insbesondere beim Redakteur von CAPITOL-Intern, Jochen Schüller, kommt er damit gut an. Die beiden sind sich auch privat überaus sympathisch. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist gemacht, die Stromberg aber schon bald einer Zerreißprobe unterzieht ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen