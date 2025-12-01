Stromberg
Folge 8: Erika
29 Min.
Stromberg wird mit einem Abrechnungsfehler konfrontiert, den Erika gemacht hat. Da Erika gerade im Krankenhaus ist, muss er diesen Fehler korrigieren. Ein schwieriges Unterfangen für Stromberg, bei dem er feststellen muss, dass er nicht allzu viele Freunde in der Abteilung hat. Auch die Führungsetage ist nicht länger gewillt, Strombergs Kapriolen hinzunehmen, und so scheinen Strombergs Tage bei der CAPITOL gezählt. Stromberg hat allerdings noch einen Trumpf im Ärmel ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
