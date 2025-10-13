Studio 2 vom 13.10.2025 - 13.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Studio 2
Folge 555: Studio 2 vom 13.10.2025 - 13.10.2025
52 Min.Folge vom 13.10.2025
Israel: Alle Geiseln in Sicherheit | Psychotherapeutin zu psychologischer Betreuung von Geiseln | Goldener Herbst auf der Südsteirischen Weinstraße | Allgemeinmediziner zu steigender Lebenserwartung | Vorschau: "G'sund in Österreich - Die geheime Welt der Pilze" | Das Leben der Margaret Thatcher | Tier der Woche: 200 Katzen im Wiener Tierquartier | Fit in die Woche: Übungen mit dem Nudelholz | Verena Scheitz feiert Premiere | Stargast: Sängerin Sassy Holzinger
