Studio 2

Studio 2 vom 04.11.2025

ORF2 Staffel 2025 Folge 571 vom 04.11.2025
Folge 571: Studio 2 vom 04.11.2025

56 Min. Folge vom 04.11.2025

Talk mit Dieter Bornemann übers Anlegen und Sparen | Zu Besuch bei Katzenliebhabern im Waldviertel | Frag den Bürger: Kommt eine Bundesheer-Reform? | Zero-Waste-Tipps von Katharina Lierzer | Talk: Umgang mit Lebensveränderungen | Pianist Albert Frantz im Porträt | Haubenkoch Christoph Held kocht Saltimbocca (1/2) | Most und Cider werden immer beliebter | Haubenkoch Christoph Held kocht Saltimbocca (2/2) | Stargast in "Studio 2": Countertenor Alois Mühlbacher

ORF2
