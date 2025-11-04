Studio 2 vom 04.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Studio 2
Folge 571: Studio 2 vom 04.11.2025
56 Min.Folge vom 04.11.2025
Talk mit Dieter Bornemann übers Anlegen und Sparen | Zu Besuch bei Katzenliebhabern im Waldviertel | Frag den Bürger: Kommt eine Bundesheer-Reform? | Zero-Waste-Tipps von Katharina Lierzer | Talk: Umgang mit Lebensveränderungen | Pianist Albert Frantz im Porträt | Haubenkoch Christoph Held kocht Saltimbocca (1/2) | Most und Cider werden immer beliebter | Haubenkoch Christoph Held kocht Saltimbocca (2/2) | Stargast in "Studio 2": Countertenor Alois Mühlbacher
Studio 2
Copyrights:© ORF 2