Studio 2 vom 05.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Studio 2
Folge 572: Studio 2 vom 05.11.2025
53 Min.Folge vom 05.11.2025
"Frag den Bürger": Wehrpflicht in Österreich | Igel: Vorbereitungen für den Winterschlaf | Tipps zur Stärkung des Immunsystems | Rap in Österreich: Von Falco zu Kitana | Michael "Schotti" Schottenberg berichtet von Myanmar | Wolfgang "Fifi" Pissecker verrät seine Ausflugstipps | Stylistin empfiehlt "Mode made in Austria" | Marchfelderhof: Gansl-Saison mit vielen Promis eröffnet | Stargast: Krankl und Herbert Prohaska
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Studio 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2