55 Min.Folge vom 12.11.2025
Frag den Bürger "Werden uns die Bundesländer zu teuer?" | Zu Gast auf der Buchmesse in Wien | Opioide: Starke Hilfe gegen Schmerzen, aber mit Risiko | Glaskunst aus Tirol | Schotti unterwegs: Eindrücke aus Vietnam und Finnland | Gert Prix und seine Sammlung elektronischer Klassiker | Denim 2026: Alte Liebe, neuer Look | "Miss Scrooge“ feiert Comeback | TALK: Klenk & Reiter – Wenn Wissenschaft auf Verbrechen trifft | Verabschiedung
