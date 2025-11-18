Studio 2 vom 18.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Studio 2
Folge 581: Studio 2 vom 18.11.2025
56 Min.Folge vom 18.11.2025
Wie schützt man sich vor Einbrechern | Erich Altenkopf verlässt "Sturm der Liebe" | Vorschau: "Universum Comeback im Königreich - Wie aus Farmland Wildnis wird" | Thema: Stressreduktion durch Atmung | Natalie Holzner mit neuem Song zu Gast | Backrohr Karfiol mit Miso Mayonnaise und Korianderöl (Teil 1) | Eiswein-Pionier Tschida zum elften Mal "Sweet Winemaker of the Year" | Backrohr Karfiol mit Miso Mayonnaise und Korianderöl (Teil 2) | Zu Gast: Drei Superstars der Klassik
