Studio 2 vom 19.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 603vom 19.12.2025
Studio 2 vom 19.12.2025

57 Min.Folge vom 19.12.2025

Molekularbiologe erklärt Weihnachtskarpfen wissenschaftlich | Sternsinger ziehen wieder durch die Orte | "Der Medicus 2" startet in den Kinos | Talk mit Emily Cox | "The Sound of Music" begeistert bis heute | Talk mit Teresa Vogl über das Neujahrskonzert | Meistergärtner zeigt Schätze im Palmenhaus | Lucas Fendrich spielte live im Studio "Tante Hilde" | Lucas Fendrich im Talk | Vintage-Styles der 1950er feiern Comeback | Society-Talk mit Marion Nachtwey

