Studio 2 vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Studio 2
Folge 604: Studio 2 vom 22.12.2025
54 Min.Folge vom 22.12.2025
Dittlbacher blickt auf die Geschichte der Weihnachtslieder | Tipps für Last-Minute Geschenkverpackungen | Eierlikör-Rezept von Seminarbäuerin Lust-Sauberer | Tier der Woche: Krippentiere | „Gustav Klingt“ sang Weihnachtslieder im "Studio 2" | Talk mit der A-Cappella-Band "Gustav Klingt" | Weihnachten im Seniorenheim | Stargast: Christian Wehrschütz | Johann K. & Monti Beton verabschieden sich 2025 mit zwei Konzerten | Prominente erzählen von ihrem Weihnachtsfest
