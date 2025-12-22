Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 2

Studio 2 vom 22.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 604vom 22.12.2025
Studio 2 vom 22.12.2025

Studio 2

Folge 604: Studio 2 vom 22.12.2025

54 Min.Folge vom 22.12.2025

Dittlbacher blickt auf die Geschichte der Weihnachtslieder | Tipps für Last-Minute Geschenkverpackungen | Eierlikör-Rezept von Seminarbäuerin Lust-Sauberer | Tier der Woche: Krippentiere | „Gustav Klingt“ sang Weihnachtslieder im "Studio 2" | Talk mit der A-Cappella-Band "Gustav Klingt" | Weihnachten im Seniorenheim | Stargast: Christian Wehrschütz | Johann K. & Monti Beton verabschieden sich 2025 mit zwei Konzerten | Prominente erzählen von ihrem Weihnachtsfest

