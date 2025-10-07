Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4470

ORF2Staffel 1Folge 316vom 07.10.2025
Sturm der Liebe: Teil 4470

Sturm der Liebe

Folge 316: Sturm der Liebe: Teil 4470

50 Min.Folge vom 07.10.2025

Christoph erpresst Alexandra mit dem Wissen über ihr erkauftes Staatsexamen. Im Gegenzug für sein Schweigen sollen ihm Alexandra und Markus ihre Hotelanteile überschreiben. Als Markus sich weigert, sich Christophs Druck zu beugen, fällt Alexandra entsetzt aus allen Wolken. Erik hat in seiner Wohnung einen Schwelbrand verursacht, weshalb er und Yvonne vorübergehend bei Miro, Greta und Lale wohnen müssen. Das Leben in der Fünfer-WG gestaltet sich jedoch alles andere als konfliktfrei. Bildquelle: ORF/ARD/Thomas Neumeier

