Sturm der Liebe: Teil 4472Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 318: Sturm der Liebe: Teil 4472
50 Min.Folge vom 09.10.2025
Enttäuscht darüber, dass Werner nicht einlenkt, will Maxi ihre Androhung wahr machen. Weil sie die ständigen Machtkämpfe leid ist, kündigt sie an, ihre Hotelanteile Alexandra zu überschreiben und auf die Nachfolge von Werner zu verzichten. Christoph möchte Henry auch in Zukunft nicht missen und stellt ihm einen lukrativen Job in Aussicht. Derweil missglückt Alexandras Versuch, sich von jedem Verdacht reinzuwaschen. Christoph ertappt sie beim Einbruch in seinen Safe und erhöht wütend den Druck. Bildquelle: ORF/ARD/Saskia Pavek
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0