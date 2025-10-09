Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 318vom 09.10.2025
50 Min.Folge vom 09.10.2025

Enttäuscht darüber, dass Werner nicht einlenkt, will Maxi ihre Androhung wahr machen. Weil sie die ständigen Machtkämpfe leid ist, kündigt sie an, ihre Hotelanteile Alexandra zu überschreiben und auf die Nachfolge von Werner zu verzichten. Christoph möchte Henry auch in Zukunft nicht missen und stellt ihm einen lukrativen Job in Aussicht. Derweil missglückt Alexandras Versuch, sich von jedem Verdacht reinzuwaschen. Christoph ertappt sie beim Einbruch in seinen Safe und erhöht wütend den Druck. Bildquelle: ORF/ARD/Saskia Pavek

