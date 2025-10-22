Sturm der Liebe: Teil 4481Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 327: Sturm der Liebe: Teil 4481
Maxi und Henry geben sich das Ja-Wort und alle sind in Festtagsstimmung, außer Fanny und Fritz. Die beiden Geschwister hatten wegen ihres Vaters einen heftigen Streit und gehen sich seither lieber aus dem Weg. Küchenchefin Greta gerät ins Schwitzen, als ein Beikoch ausfällt und sie vor lauter Stress plötzlich nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Während die Feierlichkeiten voll im Gange sind, stößt Henry unter den Hochzeitsgeschenken auf ein ganz besonderes Paket, dessen Inhalt ihn tief bewegt. Besetzung: Katharina Scheuba (Maxi) Elias Reichert (Henry) Laura Oswald (Greta) Dirk Galuba (Werner) Dieter Bach (Christoph) Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Regie: Steffen Nowak und Felix Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick